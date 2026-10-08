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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Thursday, 8 October 2026 (13:20 IST)

Guru Pradosh Vrat 2026: आज गुरु प्रदोष व्रत पर बन रहा दुर्लभ संयोग, जानें शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त और कथा

guru pradosh vrat lord shiv maa parwati and shivling
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Thu, 8 Oct 2026 (13:25 IST)
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हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत त्रयोदशी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती की अनुकंपा प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। जब त्रयोदशी तिथि गुरुवार को पड़ती है, तो इसे 'गुरु प्रदोष व्रत' कहा जाता है। गुरु प्रदोष व्रत का पालन करने से साधक को ज्ञान, विद्या, धन-धान्य और शत्रु विजय का वरदान प्राप्त होता है। साथ ही गुरु ग्रह (बृहस्पति) से संबंधित सभी दोष समाप्त होते हैं।
 

गुरु प्रदोष व्रत 2026: शुभ मुहूर्त व तिथियाँ

वर्ष 2026 में आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 8 अक्टूबर 2026 (गुरुवार) को पड़ रही है।
त्रयोदशी तिथि प्रारंभ: 7 अक्टूबर 2026, रात्रि 11:16 बजे से
त्रयोदशी तिथि समाप्त: 8 अक्टूबर 2026, रात्रि 10:15 बजे तक
 

पूजन एवं तिथि विवरण समय/मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11:45 से 12:32 तक। 
गोधूलि मुहूर्त: शाम 05:59 से 06:24 तक।
प्रदोष काल पूजा मुहूर्त- शाम 05:59 से रात्रि 08:27 बजे तक।

गुरु प्रदोष व्रत की संपूर्ण पूजा विधि

प्रदोष व्रत की मुख्य पूजा संध्या काल (सूर्यास्त के समय) में की जाती है, जिसे 'प्रदोष काल' कहा जाता है।
प्रातःकाल संकल्प:
सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और पीले या सफेद स्वच्छ वस्त्र धारण करें।
हाथ में जल और अक्षत लेकर "मम शिवप्रसाद सिद्ध्यर्थं प्रदोष व्रत महं करिष्ये" मंत्र से व्रत का संकल्प लें।
दिनभर का नियम:
पूरा दिन निराहार या फलाहार रहकर भगवान शिव का ध्यान करें।
ओम नमः शिवाय मंत्र का मानसिक जाप करते रहें।

प्रदोष काल की पूजा (शाम के समय):

  • सूर्यास्त से 45 मिनट पहले पुनः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें।
  • उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा स्थान पर बैठें।
  • शिवलिंग पर गंगाजल और कच्चे दूध से अभिषेक करें।
  • पंचोपचार/षोडशोपचार पूजन: भगवान शिव को बेलपत्र (3 पत्तियों वाला), धतूरा, भांग, शमी पत्र, पीला चंदन, और पीले पुष्प अर्पित करें।
  • गुरु प्रदोष होने के कारण भगवान शिव को बेसन के लड्डू या चने की दाल-गुड़ का भोग लगाएं।

आरती व कथा:

धूप-दीप प्रज्वलित कर गुरु प्रदोष व्रत कथा का पाठ करें या सुनें।
अंत में शिव चालीसा का पाठ करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए आरती करें।

गुरु प्रदोष व्रत कथा (Guru Pradosh Vrat Katha)

पौराणिक कथा के अनुसार, प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने छोटे पुत्र के साथ भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। वह नित्य प्रति संध्या समय भगवान शिव का पूजन और दर्शन करने मंदिर जाती थी।
 
एक दिन उसे मार्ग में विदर्भ देश का एक राजकुमार मिला, जिसके राज्य को शत्रुओं ने छीन लिया था और उसके पिता को बंदी बना लिया था। ब्राह्मणी को उस बालक पर दया आ गई और वह उसे अपने घर ले आई।
 
एक दिन ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर शांडिल्य ऋषि के आश्रम गई। वहां ऋषि ने उन्हें गुरु प्रदोष व्रत के महात्म्य और विधि के बारे में बताया। ब्राह्मणी ने ऋषि के कहे अनुसार दोनों बालकों के साथ विधि-विधान से गुरु प्रदोष का व्रत रखना शुरू किया।
 
कुछ समय पश्चात, बड़ा होकर वह राजकुमार गंधर्व कन्याओं से मिला और गंधर्वराज की पुत्री से उसका विवाह तय हो गया। गंधर्वों की सेना की सहायता से राजकुमार ने अपने पिता के राज्य पर आक्रमण किया और अपने शत्रुओं को पराजित कर खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया।
 
राजकुमार ने राजा बनते ही उस ब्राह्मणी के पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया और ब्राह्मणी को राजमाता का दर्जा दिया। यह सब केवल गुरु प्रदोष व्रत के प्रभाव और भगवान शिव की असीम कृपा से संभव हुआ।
 

गुरु प्रदोष व्रत के लाभ (Benefits)

शत्रु बाधा से मुक्ति: यह व्रत जीवन के सभी दृश्य और अदृश्य शत्रुओं का नाश करता है।
बृहस्पति देव की कृपा: कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है, जिससे ज्ञान, शिक्षा और वैवाहिक सुख में वृद्धि होती है।
संतान व समृद्धि: यह व्रत निसंतान दंपत्तियों के लिए संतान प्राप्ति और परिवार में सुख-समृद्धि लाता है।
 
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