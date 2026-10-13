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  4. significance of the nine forms of goddess durga
Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Tuesday, 13 October 2026 (13:35 IST)

माँ दुर्गा के नौ स्वरूपों में निहित ज्ञान का रहस्य– गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर

Nine forms of Mother Durga
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Tue, 13 Oct 2026 (13:35 IST)
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– गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर
 
आदिशक्ति केवल बुद्धि और समृद्धि ही नहीं, बल्कि भ्रम, भूख और प्यास के रूप में भी विद्यमान हैं। समस्त सृष्टि में देवी के इन विविध स्वरूपों को पहचानना समाधि की गहन अवस्था तक ले जाता है। ज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्म के माध्यम से चेतना की पूर्णता प्राप्त की जा सकती है।
 
नवरात्रि को बुराई पर अच्छाई की विजय के पर्व के रूप में मनाया जाता है, लेकिन वेदांत के अनुसार वास्तविक विजय द्वैत के आभास पर अद्वैत और परम सत्य की है। देवी के नौ स्वरूप इसी व्यापक आध्यात्मिक दृष्टि को प्रकट करते हैं।
 

1. शैलपुत्री: चेतना का शिखर

‘शैल’ का अर्थ है शिखर। जब हम क्रोध, आनंद या प्रेम जैसे किसी भाव में पूरी तरह डूब जाते हैं, तो हमारी ऊर्जा अपने चरम पर पहुँचती है। शैलपुत्री का संदेश है कि किसी अनुभव को पूरी तरह जीने पर उसी ऊर्जा से दिव्यता प्रकट हो सकती है।
 

2. ब्रह्मचारिणी: अनंत चेतना

ब्रह्म वह अनंत चेतना है, जिसका न कोई आरंभ है, न अंत और न ही कोई सीमा। ब्रह्मचारिणी इसी अनंत में निरंतर प्रवाहित ऊर्जा की प्रतीक हैं। ब्रह्मचर्य का व्यापक अर्थ है संकीर्णता में बँधने के बजाय चेतना की विशालता में जीना।
 

3. चंद्रघंटा: मन की एकाग्रता

चंद्रमा की तरह मन भी घटता-बढ़ता और बदलता रहता है, जबकि घंटा एक ही नाद उत्पन्न करता है। जब मन दिव्यता में लीन होता है, तो उसके बिखरे विचार और भाव एकाग्र होने लगते हैं। चंद्रघंटा इसी एकसूत्रता की प्रतीक हैं। मन से संघर्ष करने के बजाय उसे स्वीकार करना और समझना आवश्यक है।
 

4. कूष्मांडा: सर्वव्यापी प्राणशक्ति

कूष्मांडा सृष्टि में व्याप्त प्राणशक्ति की प्रतीक हैं। सूक्ष्मतम कण से लेकर विशाल ब्रह्मांड तक ऊर्जा सर्वत्र विद्यमान है। जीवन के प्रत्येक कण में इस ऊर्जा की पूर्णता और प्रचुरता का अनुभव करना ही देवी के इस स्वरूप की आराधना है।
 

5. स्कंदमाता: ज्ञान से कर्म तक

स्कंदमाता ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति के मिलन की प्रतीक हैं। ज्ञान बिना कर्म के केवल सैद्धांतिक रह सकता है और विवेक के बिना कर्म दिशाहीन हो सकता है। स्कंदमाता सिखाती हैं कि जब ज्ञान कर्म का मार्गदर्शन करता है और कर्म ज्ञान को साकार करता है, तभी जीवन सार्थक बनता है।
 

6. कात्यायनी: धर्मसम्मत क्रोध

क्रोध हमेशा नकारात्मक नहीं होता। स्वार्थ और अज्ञान से उत्पन्न क्रोध बंधन बनता है, जबकि विवेक से प्रेरित क्रोध अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की शक्ति देता है। कात्यायनी इसी धर्मसम्मत क्रोध की प्रतीक हैं, जो संतुलन और न्याय की स्थापना में सहायक होता है।
 

7. कालरात्रि: ज्ञान और वैराग्य

देवी का उग्र स्वरूप 'कालरात्रि' भयावह होने के साथ-साथ करुणामयी भी है। वे ज्ञान और वैराग्य प्रदान करती हैं, जिससे मनुष्य बाहरी आडंबरों और मोह से परे सत्य को पहचानकर स्वतंत्रता का अनुभव कर सकता है।
 

8. महागौरी: शांति और सौंदर्य

महागौरी शांति, पवित्रता और सौंदर्य की प्रतीक हैं। कालरात्रि और महागौरी के स्वरूप यह दर्शाते हैं कि प्रकृति की उग्रता और सौम्यता, दोनों में ही दिव्यता विद्यमान है। महागौरी को समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली देवी माना जाता है।
 

9. सिद्धिदात्री: जीवन की पूर्णता

सिद्धिदात्री असाधारण क्षमताओं और सिद्धियों की दात्री हैं। सिद्धि का एक अर्थ सहज उपलब्धि और कार्यों में पूर्णता है। जब विचार, वाणी और कर्म में सामंजस्य स्थापित होता है, तो कार्य सहजता से सिद्ध होने लगते हैं। सिद्धिदात्री जीवन की समग्रता और ऐसी चेतना की प्रतीक हैं, जो लोककल्याण के लिए समर्पित हो।
 
देवी के नौ स्वरूप जीवन और चेतना के विविध आयामों को सामने रखते हैं। इनका सार यही है कि दिव्यता किसी एक रूप, भाव या गुण तक सीमित नहीं है। जब हम सृष्टि की विविधता में एक ही चेतना का अनुभव करते हैं, तब द्वैत का बोध मिटने लगता है और अद्वैत की अनुभूति गहरी होती जाती है।
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