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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Monday, 12 October 2026 (15:42 IST)

शारदीय नवरात्रि 2026: मां कूष्मांडा की मंत्र, पूजा विधि, आरती और पौराणिक कथा जानें

maa kushmanda
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Mon, 12 Oct 2026 (15:47 IST)
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Maa kushmanda: नवरात्रि के चौथे पावन दिन नवदुर्गा के चतुर्थ स्वरूप माँ कूष्मांडा की आराधना की जाती है। अपनी मंद और मधुर मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने के कारण इन्हें 'कूष्मांडा' कहा गया। देवी माँ का यह स्वरूप असीम कांति, ऊर्जा और चराचर जगत में प्राणशक्ति का संचार करने वाला है।

माँ कूष्मांडा का स्वरूप और महिमा

अष्टभुजाधारी: देवी कूष्मांडा की आठ भुजाएं हैं। इनके सात हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल-पुष्प, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा सुशोभित हैं।
अष्टसिद्धियों की प्रदाता: माता के आठवें हाथ में सभी प्रकार की सिद्धियों और निधियों को प्रदान करने वाली जपमाला है।
सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री: इनका निवास सूर्यलोक के मध्य में है। सूर्यमंडल को नियंत्रित करने की क्षमता केवल देवी कूष्मांडा में ही है। इनके उदर में त्रिविध तापों से युक्त यह संपूर्ण संसार समाहित है।
दिव्य सवारी: देवी माँ सिंह पर सवार होकर अपने भक्तों का कल्याण करती हैं।
 

1. मंत्र और स्तुति

स्तुति:
सुरासंपूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च।
दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्डा शुभदास्तु मे॥
मूल मंत्र:
'ॐ कूष्माण्डायै नम:'

2. पूजा विधि और सरल उपाय

आसन और वस्त्र: पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का प्रयोग करना अति शुभ माना जाता है। माँ को लाल वस्त्र, लाल पुष्प और लाल चूड़ियां अर्पित करें।
स्वास्थ्य की कामना: जल और पुष्प हाथ में लेकर माँ कूष्मांडा से अपने तथा परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। यदि घर में कोई दीर्घकाल से अस्वस्थ है, तो इस दिन विशेष रूप से आरोग्य की कामना करें।
पूजन एवं भोग: देवी को पूरे भाव से धूप, दीप, गंध और सामर्थ्य अनुसार भांति-भांति के फल चढ़ाएं।
विशेष महाप्रसाद: माता कूष्मांडा को मालपुआ, हलवा और नाशपाती का भोग अति प्रिय है। पूजा के बाद यह प्रसाद दुर्गा मंदिर में ब्राह्मणों को दान करें और स्वयं भी परिवार में बांटकर ग्रहण करें।
 

3. माँ कूष्मांडा की आरती

कुष्माण्डा जय जग सुखदानी।
मुझ पर दया करो महारानी॥
पिगंला ज्वालामुखी निराली।
शाकम्भरी माँ भोली भाली॥
लाखों दीप तुम्हारे राजें।
तिहुं लोक में डंका बाजें॥
शुद्ध मन से जो तुझे ध्यावे।
अंत काल पदवी वह पावे॥
चौथा स्वरूप तुम्हारा माता।
सुख पाता जो तुम्हें मनाता॥
अष्टभुजी माँ शक्ति वाली।
मिटाती सबकी विपदा काली॥
सूर्य लोक की तुम महारानी।
सब जग करता तुम्हारी महिमा बखानी॥
मालपुआ का भोग लगाओ।
माँ को श्रद्धा से मनाओ॥
शुक्रवार को जो ध्यान लगावे।
मनवांछित फल माँ से पावे॥
कुष्माण्डा जय जग सुखदानी।
मुझ पर दया करो महारानी॥
 

4. पावन व्रत कथा

सृष्टि के निर्माण से पूर्व हर तरफ केवल गहन अंधकार व्याप्त था। न कोई लोक था, न कोई दिशा और न ही काल का कोई अस्तित्व था। तब सैकड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी एवं प्रदीप्त मुखमंडल वाली देवी कूष्मांडा प्रकट हुईं। माँ के मुख पर बिखरी हल्की सी मुस्कान से ब्रह्मांड में ऊर्जा और स्पंदन का संचार हुआ। जिस प्रकार किसी पुष्प में अंड का सृजन होता है, ठीक उसी भांति माता की मधुर हंसी से यह विशाल ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। कुसुम (फूल) जैसी मंद हंसी से संपूर्ण जगत् को जन्म देने के कारण ही ये कूष्मांडा कहलाईं और इस चराचर जगत् की आद्यशक्ति बनीं।
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