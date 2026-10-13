शारदीय नवरात्रि 2026: सप्तमी, अष्टमी और नवमी पूजा से पहले क्यों जरूरी है बिल्वपत्र निमंत्रण? जानें विधि

बिल्व निमंत्रण (Bilva Nimantran) शारदीय नवरात्रि की षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है, जिसमें मां दुर्गा को बिल्व (बेल) के पेड़ पर विधि-विधान से आमंत्रित किया जाता है। इस बार 16 अक्टूबर 2026 शुक्रवार के दिन बिल्वपत्र निमंत्रण पूजा होगी।

षष्ठी तिथि प्रारम्भ- 16 अक्टूबर 2026 को 03:25 बजे से।

षष्ठी तिथि समाप्त- 17 अक्टूबर 2026 को 05:54 बजे तक।

बिल्व निमन्त्रण मुहूर्त- दोपहर 03:33 से 05:51 बजे तक।

क्यों करते हैं बिल्वपत्र पूजन:

दुर्गा पूजा का शुभारंभ 'कल्पारम्भ' से होता है, जिसमें सुबह घट स्थापना के साथ माँ दुर्गा का पूजन कर अगले तीन दिनों (सप्तमी, अष्टमी और नवमी) के पूजन का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद संध्याकाल में 'बोधन' होता है, जिसे 'अकाल बोधन' भी कहते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार दक्षिणायन में देवता निद्रा में रहते हैं, इसीलिए भगवान राम द्वारा रावण वध से पूर्व माँ दुर्गा को जगाने की परंपरा के तहत बेल के वृक्ष के नीचे कलश स्थापित कर प्रार्थना की जाती है।

बोधन के तुरंत बाद 'अधिवास' और 'आमंत्रण' के नियम निभाए जाते हैं। अधिवास में बेल वृक्ष को पवित्र कर माँ दुर्गा का उसमें सांकेतिक रूप से आवाहन किया जाता है, फिर आमंत्रण देकर देवी से अगले दिन पधारकर 'नवपत्रिका पूजा' स्वीकार करने की प्रार्थना की जाती है।

• आमंत्रण: इसका अर्थ है मां दुर्गा को अगले दिन होने वाली महासप्तमी की पूजा के लिए सादर आमंत्रित करना।

• बोधन: इस दिन सायंकाल मां दुर्गा को निद्रा से जगाया जाता है, जिसे 'अकाल बोधन' भी कहा जाता है।

• बिल्व वृक्ष: मां दुर्गा का वास बिल्व या बेल के पेड़ की शाखा में माना जाता है, इसलिए उनकी पूजा बेल के पेड़ के पास या उसकी डाली का पूजन करके की जाती है।

विशेष: कल्पारम्भ, बोधन और अधिवास-आमंत्रण के लिए शाम के समय षष्ठी तिथि का होना शास्त्र सम्मत माना जाता है। यदि संध्याकाल से पहले ही षष्ठी समाप्त हो रही हो, तो पञ्चमी की शाम को ही यह निमंत्रण दिया जाता है। बिल्व निमंत्रण चाहे पञ्चमी को हो या षष्ठी को, नवपत्रिका का प्रवेश हमेशा महा सप्तमी के दिन ही संपन्न होता है।