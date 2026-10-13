  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. नवरात्रि
  4. shardiya-navratri-2026-bilva-patra-nimantran-puja-vidhi
Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Tuesday, 13 October 2026 (11:52 IST)

शारदीय नवरात्रि 2026: सप्तमी, अष्टमी और नवमी पूजा से पहले क्यों जरूरी है बिल्वपत्र निमंत्रण? जानें विधि

devi durga bilv bilva patra nimantran puja
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Tue, 13 Oct 2026 (11:52 IST)
google-news
बिल्व निमंत्रण (Bilva Nimantran) शारदीय नवरात्रि की षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है, जिसमें मां दुर्गा को बिल्व (बेल) के पेड़ पर विधि-विधान से आमंत्रित किया जाता है। इस बार 16 अक्टूबर 2026 शुक्रवार के दिन बिल्वपत्र निमंत्रण पूजा होगी। 
 
षष्ठी तिथि प्रारम्भ- 16 अक्टूबर 2026 को 03:25 बजे से।
षष्ठी तिथि समाप्त- 17 अक्टूबर 2026 को 05:54 बजे तक।
बिल्व निमन्त्रण मुहूर्त- दोपहर 03:33 से 05:51 बजे तक।
 

क्यों करते हैं बिल्वपत्र पूजन:

दुर्गा पूजा का शुभारंभ 'कल्पारम्भ' से होता है, जिसमें सुबह घट स्थापना के साथ माँ दुर्गा का पूजन कर अगले तीन दिनों (सप्तमी, अष्टमी और नवमी) के पूजन का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद संध्याकाल में 'बोधन' होता है, जिसे 'अकाल बोधन' भी कहते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार दक्षिणायन में देवता निद्रा में रहते हैं, इसीलिए भगवान राम द्वारा रावण वध से पूर्व माँ दुर्गा को जगाने की परंपरा के तहत बेल के वृक्ष के नीचे कलश स्थापित कर प्रार्थना की जाती है।
 
बोधन के तुरंत बाद 'अधिवास' और 'आमंत्रण' के नियम निभाए जाते हैं। अधिवास में बेल वृक्ष को पवित्र कर माँ दुर्गा का उसमें सांकेतिक रूप से आवाहन किया जाता है, फिर आमंत्रण देकर देवी से अगले दिन पधारकर 'नवपत्रिका पूजा' स्वीकार करने की प्रार्थना की जाती है।
 
• आमंत्रण: इसका अर्थ है मां दुर्गा को अगले दिन होने वाली महासप्तमी की पूजा के लिए सादर आमंत्रित करना।
• बोधन: इस दिन सायंकाल मां दुर्गा को निद्रा से जगाया जाता है, जिसे 'अकाल बोधन' भी कहा जाता है।
• बिल्व वृक्ष: मां दुर्गा का वास बिल्व या बेल के पेड़ की शाखा में माना जाता है, इसलिए उनकी पूजा बेल के पेड़ के पास या उसकी डाली का पूजन करके की जाती है।
 
विशेष: कल्पारम्भ, बोधन और अधिवास-आमंत्रण के लिए शाम के समय षष्ठी तिथि का होना शास्त्र सम्मत माना जाता है। यदि संध्याकाल से पहले ही षष्ठी समाप्त हो रही हो, तो पञ्चमी की शाम को ही यह निमंत्रण दिया जाता है। बिल्व निमंत्रण चाहे पञ्चमी को हो या षष्ठी को, नवपत्रिका का प्रवेश हमेशा महा सप्तमी के दिन ही संपन्न होता है। 
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
बुध का विशाखा नक्षत्र में गोचर, 6 राशियों के लिए नौकरी और कारोबार में तरक्की के योग, करें 3 उपाय

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधानवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्मदेकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाववृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी।

Rakhi 2026: कब है रक्षा बंधन का त्योहार, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त?

Rakhi 2026: कब है रक्षा बंधन का त्योहार, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त?Raksha Bandhan 2026: हिन्दू पंचांग के अनुसार, रक्षा बंधन का पर्व प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में इसे मिठास और खुशियों का उत्सव माना गया है। यह भाई-बहन के प्रेम का पावन पर्व है। यहां जानें रक्षा बंधन 2026 कब है? जानें रक्षा बंधन 2026 की तारीख...

चातुर्मास में सुख-समृद्धि लाने के लिए इन 4 महीनों में राशि के अनुसार ये खास उपाय

चातुर्मास में सुख-समृद्धि लाने के लिए इन 4 महीनों में राशि के अनुसार ये खास उपायChaturmas Astrology Remedies: हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास यह चार महीनों का पवित्र काल भगवान विष्णु के योगनिद्रा में जाने से प्रारंभ होकर देवउठनी एकादशी पर समाप्त होता है। यदि आप अपनी राशि के अनुसार चातुर्मास में कुछ विशेष उपाय करते हैं, तो जीवन में आ रही और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है। यहां जानें 12 राशियों के लिए चातुर्मास के अचूक उपाय...

विजयादशमी 2026: दशहरा की 2 पौराणिक कथाएं जिनके कारण मनाया जाता है यह त्योहार

विजयादशमी 2026: दशहरा की 2 पौराणिक कथाएं जिनके कारण मनाया जाता है यह त्योहारविजयादशमी को दशहरा भी कहते हैं। बुराई पर अच्‍छाई की जीत की खुशी में यह पर्व आश्‍विन माह के शुक्ल की दशमी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन से जुड़ी यूं तो 4 पौराणिक कथाएं हैं। पहली दुर्गा महिषासुर से जुड़ी कथा, दूसरी राम रावण युद्ध से जुड़ी कथा, तीसरी कुबेर और राजा रघु से जुड़ी कथा और चौथी पांडव विजय उत्सव। इसमें से पहली और दूसरी को ही विशेषरूप से विजयादशमी और दशहरा से जोड़कर देखा जाता है और इसी के कारण ही यह पर्व मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 20 अक्टूबर 2026 को रहेगा।

शारदीय नवरात्रि 2026: सप्तमी, अष्टमी और नवमी पूजा से पहले क्यों जरूरी है बिल्वपत्र निमंत्रण? जानें विधि

शारदीय नवरात्रि 2026: सप्तमी, अष्टमी और नवमी पूजा से पहले क्यों जरूरी है बिल्वपत्र निमंत्रण? जानें विधिबिल्व निमंत्रण (Bilva Nimantran) शारदीय नवरात्रि की षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है, जिसमें मां दुर्गा को बिल्व (बेल) के पेड़ पर विधि-विधान से आमंत्रित किया जाता है। इस बार 16 अक्टूबर 2026 शुक्रवार के दिन बिल्वपत्र निमंत्रण पूजा होगी।

बुध का विशाखा नक्षत्र में गोचर, 6 राशियों के लिए नौकरी और कारोबार में तरक्की के योग, करें 3 उपाय

बुध का विशाखा नक्षत्र में गोचर, 6 राशियों के लिए नौकरी और कारोबार में तरक्की के योग, करें 3 उपाय12 अक्टूबर 2026 से 4 दिसंबर 2026 तक बुध ग्रह बृहस्पति के नक्षत्र विशाखा (तुला और वृश्चिक राशि) में गोचर करेंगे। बुध बुद्धि, वाणी और व्यापार के कारक हैं, जबकि विशाखा नक्षत्र विस्तार, महत्वाकांक्षा और लक्ष्य प्राप्ति का प्रतीक है। जानिए 6 राशियों पर इसका प्रभाव।

13 October Birthday: आपको 13 अक्‍टूबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

13 October Birthday: आपको 13 अक्‍टूबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!13 October Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 13 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 13 अक्‍टूबर 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 13 अक्‍टूबर 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय13 October 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 13 अक्‍टूबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।