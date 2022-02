केरल में पहाड़ी पर 43 घंटों तक फंसा रहा 23 साल का आर बाबू, सेना ने बचाई जान

भारतीय सेना का एक पर्वतारोहण दल फंसे हुए युवक के करीब 200 मीटर तक पहुंचने में सफल रहा था। इसके बाद आज सुबह बचाव कार्य के लिए सेना के विशेषज्ञ सभी आधुनिक सामानों के साथ मलमपुझा के चेराड हिल पर पहुंचे।



फंसा हुआ युवक मलमपुझा के चेराडु का रहना वाला था जो कि सोमवार दोपहर को केरल के पलक्कड़ जिले के एलीचिराम में पास के कुरुंबाची पहाड़ियों से उतरते समय दरार में गिर गया। यह घटना उस दौरान हुई जब श्री बाबु और अन्य तीन दोस्त पहाड़ पर यात्रा कर रहे थे।

Worries have been put to rest as the young man trapped in the in has been rescued. The treatment & care needed to regain his health will be provided now. Thanks to the soldiers who led the rescue operation and everyone who provided timely support. pic.twitter.com/YAwHQOxZAP