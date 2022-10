Bharat Jodo Yatra : सोशल मीडिया पर सद्दाम हुसैन के साथ क्यों वायरल हो रहा है राहुल गांधी का फोटो

हालांकि राहुल गांधी का लुक उनका निजी मामला हो सकता है। भारत जोड़ो यात्रा के जो फोटो और वीडियो सामने आ रहे हैं, उनमें राहुल गांधी को देखने और मिलने के लिए अपार जनसमूह उमड़ता दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि जनता का यह समर्थन 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए वोटों में कितना तब्दील होता है।

There is a shakti pushing us forward.



It comes from our youth, fighting for employment,

From our sisters, fighting for empowerment,

From our farmers, fighting for fair compensation,

From every Indian citizen fighting for their rights.



Our shakti comes from you!#BharatJodoYatra