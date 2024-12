कौन हैं संजय मल्होत्रा, जो होंगे RBI के नए गवर्नर, शक्तिकांत दास का लेंगे स्थान

Sanjay Malhotra will be new governor of RBI: सरकार ने राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ​​को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का अगला गवर्नर नियुक्त किया है। मल्होत्रा 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी हैं। वह मौजूदा गवर्नर शक्तिकान्त दास की जगह लेंगे, जिनका दूसरा कार्यकाल मंगलवार (10 दिसंबर, 2024) को समाप्त हो रहा है। मल्होत्रा ​​आरबीआई के 26वें गवर्नर होंगे।

मल्होत्रा को 33 साल का करियर : 33 साल के अपने लंबे करियर में उन्होंने बिजली, वित्त और कराधान, सूचना प्रौद्योगिकी, खनन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता और अनुभव दिखाया है। मल्होत्रा वर्तमान में वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे वित्त मंत्रालय के अंतर्गत वित्तीय सेवाओं के विभाग के सचिव के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। मल्होत्रा को राज्य और केंद्र सरकार दोनों स्तरों पर वित्त और कराधान का गहरा अनुभव है।

2018 में गवर्नर बने थे दास : उर्जित पटेल के अचानक गवर्नर पद छोड़ने के बाद दास को 12 दिसंबर, 2018 को आरबीआई का 25वां गवर्नर नियुक्त किया गया था। तीन साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्हें सेवा विस्तार दिया गया था। अधिशेष हस्तांतरण के मुद्दे पर आरबीआई और सरकार के बीच खींचतान के बीच पटेल के अचानक इस्तीफे से बाजार पर असर पड़ा था। दास ने आरबीआई गवर्नर का कार्यभार संभालने के बाजार को एक भरोसा दिया था।

