Dalit youth forced to pick up sandals from mouth : गुजरात के मोरबी शहर में 21 वर्षीय दलित व्यक्ति के वेतन मांगने पर उसे कथित तौर पर पीटने, मुंह से अपना सैंडल उठवाने और माफी मांगने के लिए मजबूर करने पर पुलिस ने आरोपी महिला कारोबारी और 6 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। युवक ने पूर्व में महिला की कंपनी में करीब 15 दिन तक काम किया था।