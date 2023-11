Jammu and Kashmir: शहीद जवानों को उपराज्यपाल और सेना की उत्तरी कमान ने दी श्रद्धांजलि दी

Afghanistan closed its embassy in New Delhi : भारत में अफगानिस्तान के दूतावास ने भारत सरकार द्वारा लगातार पेश की जा रहीं चुनौतियों का हवाला देते हुए अपना कामकाज स्थायी रूप से बंद करने की शुक्रवार को घोषणा की। अफगानिस्तान के दूतावास ने 30 सितंबर को घोषणा की थी कि वह 1 अक्टूबर से अपना कामकाज बंद कर रहा है।