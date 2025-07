क्या बंद होने वाला है 500 रुपये का नोट? जानें क्या है वायरल मैसेज और सच्चाई

Fighting in a flight going to Mumbai: दिल्ली से मुंबई जा रही स्पाइसजेट की फ्लाइट SG 9282 में एक विचित्र वाकया पेश आया। चलते विमान में दो महिलाओं के बीच जबर्दस्त झगड़ा हो गया। मामला इतना बिगड़ा की विमान को दिल्ली लौटना पड़ा। बताया जा रहा है कि झगड़ते हुए दोनों महिलाएं कॉकपिट की ओर बढ़ने लगी थीं।