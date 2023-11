राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़, 2 सेनाधिकारी समेत 4 सैनिक शहीद

Encounter with terrorists in Rajouri Jammu and Kashmir : जम्मू संभाग के कालाकोट राजौरी जिले के बाजी इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ में सेना के 2 अधिकारियों समेत 4 सैनिक शहीद हो गए हैं। इस बीच सेना ने दावा किया है कि एक आतंकी को मार गिराया गया है तथा अंतिम समाचार मिलने तक एक अन्‍य से मुठभेड़ जारी थी।





यह मुठभेड़ आज सुबह शुरू हुई थी। इस बीच पुलिस ने श्रीनगर के बेमिना इलाके से 2 आतंकियों को हथियारों और गोला-बारूद के साथ पकड़ा है। पुलिस उप महानिरीक्षक हसीब मुगल ने बताया कि पुलिस और सुरक्षाबलों की एक टीम ने एक बहुत ही विशिष्ट इनपुट पर क्षेत्र में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था।





अधिकारी ने बताया कि जैसे ही संयुक्त टीम संदिग्ध क्षेत्र की ओर पहुंची, छिपे हुए आतंकवादियों ने संयुक्त दल पर गोलीबारी की, जिससे मुठभेड़ शुरू हो गई। दोपहर को इस मुठभेड़ में सेना के 2 अधिकारी व 2 जवानों की जान चली गई। सूत्रों के मुताबिक इलाके में अभी एक आतंकी के फंसे होने की आशंका है।





इस बीच श्रीनगर के बेमिना इलाके से सुरक्षाबलों ने आतंकवादी संगठनों से जुड़े दो संदिग्ध लोगों को पकड़ा है और उनके पास से हथियार एवं विस्फोटक बरामद किए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि दोनों संदिग्ध कुपवाड़ा जिले के रहने वाले हैं।





उन्हें मंगलवार रात को श्रीनगर के बटमालू में बेमिना में जांच के दौरान पकड़ा गया। उनके पास से हथियार एवं विस्फोटक भी बरामद हुए। उन्होंने बताया कि बरामद किए गए हथियारों में 2 पिस्तौल और 10 ग्रेनेड शामिल हैं। उन्होंने बताया कि संदिग्धों से सुरक्षाबल पूछताछ कर रहे हैं।