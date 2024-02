कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने के बारे में क्या बोले मल्लिकार्जुन खरगे?

What did Mallikarjun Kharge say about Congress leaders leaving the party?: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने मंगलवार को बीदर (कर्नाटक) में कहा कि पार्टी से मिले लाभ की बदौलत मंत्री और मुख्यमंत्री तक बन चुके कांग्रेस (Congress) नेताओं में कुछ भाजपा की ओर इसलिए 'भाग रहे हैं', क्योंकि उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का डर सता रहा है।

उन्होंने कुछ राज्यों में कांग्रेस के हाथों से उसकी निर्वाचित सरकारों के निकल जाने के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि ऐसा इसलिए हुए, क्योंकि उनकी पार्टी से निर्वाचित हुए कुछ लोग सिद्धांतों को लेकर प्रतिबद्ध नहीं थे। आप जिन सिद्धांतों में विश्वास करते हैं, उन पर कायम रहिए, जो कांग्रेस में थे। उन्होंने कांग्रेस से फायदा लिया, मंत्री और मुख्यमंत्री भी बने लेकिन वे अब भाजपा की ओर भाग रहे हैं, क्योंकि वह उन्हें डरा रही है, ईडी उन्हें डरा रही है, मोदी उन्हें डरा रहे हैं।





भाजपा ने हमारी सरकारें गिरा दीं: खरगे ने बीदर में एक जनसभा में कहा कि कई राज्यों में हम चुनाव जीतकर आए, लेकिन उन्होंने हमारी सरकार अपदस्थ कर दी या गिरा दी, क्योंकि जिन्हें हमने चुना उनका सिद्धांतों में मजबूत विश्वास नहीं था। उन्होंने इस सिलसिले में कर्नाटक, मध्यप्रदेश, मणिपुर और गोवा का हवाला दिया।

पैसे व सत्ता की चाहत में कांग्रेस छोड़ दी: कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कुछ पैसे की चाहत में, कुछ सत्ता की चाहत में और कुछ पार्टी के अंदर किसी से मतभेद का हवाला दे (भाजपा में जाने के लिए कांग्रेस छोड़ गए) जिनमें साहस नहीं है, वे सफल नहीं हो सकते। कांग्रेस अध्यक्ष का बयान ऐसे समय में आया है, जब कई कांग्रेस नेता अन्य राजनीतिक दलों खासकर भाजपा में शामिल होने के लिए पार्टी (कांग्रेस) छोड़ रहे हैं। ऐसी अटकलें हैं कि कुछ और नेता कांग्रेस छोड़ सकते हैं।

मैंने मोदी से पूछा कि और कितने लोगों को आप अपनी पार्टी में लेंगे?: राज्यसभा के सभापति के कार्यालय में चाय पर भेंट के दौरान मोदी के साथ हुई बातचीत का हवाला देते हुए खरगे ने कहा कि मैंने मोदी से पूछा कि और कितने लोगों को आप अपनी पार्टी में लेंगे? आपका पेट अब तक भरा नहीं है? देवेगौड़ा 91 साल के हो गए लेकिन उन्हें भी नहीं छोड़ा। वे (देवेगौड़ा) दावा किया करते थे कि वे धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन आपने उन्हें भी नहीं बख्शा (भाजपा-जद (एस) गठबंधन के सिलसिले में)। अपनी तरफ लाने के लिए लोगों को ललचाने के लिए आपके पास कौन-सी औषधि है?

खरगे ने कहा कि उन्होंने (मोदी ने) कहा कि लोग (भाजपा की ओर) आ रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूं? मैंने कहा कि वे आते हैं, क्योंकि आपके पास ईडी, आयकर विभाग, सीवीसी की गोली है और लोगों को बर्बाद करने की गोली है इसलिए वे डर के मारे आ रहे हैं। कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य खरगे ने टिप्पणी की कि लोग मूर्ख नहीं हैं। उन्हें एक या दो बार मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन तीन बार नहीं। एक-दो बार विश्लेषण करने के बाद वे तय करेंगे कि उन्हें क्या करना है?(भाषा)

