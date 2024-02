MP में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे कमलनाथ, बोले जीतू पटवारी, अब भाजपा के लिए नहीं बचा मसाला

What did Sonam Wangchuk say about the fast unto death?: लद्दाख (Ladakh) के वास्ते संवैधानिक सुरक्षा उपायों के लिए अभियान चला रहे सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) ने मंगलवार को लेह में कहा कि प्रस्तावित 'आमरण अनशन' (fast unto death) की समीक्षा अगले सप्ताह की जाएगी। यह केंद्रशासित प्रदेश को राज्य का दर्जा देने सहित उनकी विभिन्न मांगों पर केंद्र सरकार के साथ बातचीत के नतीजे पर निर्भर करेगा। वांगचुक मांगों को लेकर मंगलवार से आमरण अनशन की शुरुआत करने वाले थे।