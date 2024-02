मोदी की गारंटी को लेकर क्या बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे?

What did Congress President Mallikarjun Kharge say about Modi's guarantee?: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने अमेठी (यूपी) में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) पर निशाना साधते हुए सोमवार को कहा कि 'मोदी की गारंटी' (Modi's Guarantee) देश के किसानों, दलितों और पिछड़ों के लिए नहीं बल्कि उनके 'मित्रों' के लिए है।

खरगे ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में निकाली जा रही 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के तहत अमेठी में आयोजित एक जनसभा में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विकास की गारंटी की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि मोदीजी की गारंटी देश के किसानों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के लिए नहीं, बल्कि उनके मित्रों के लिए यानी देश के 2-3 अमीर लोगों के लिए है।





उन्होंने आरोप लगाया कि मोदीजी के मित्रों का 13 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया जाता है। लेकिन किसानों को 12-13 हजार रुपए के कर्ज की वजह से आत्महत्या करने पर मजबूर किया जाता है। मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है।

गरीबों पर कर बढ़ाया जाता है : खरगे ने केन्द्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार द्वारा अमीरों पर कर कम किया जाता है और गरीबों पर कर बढ़ाया जाता है। बड़ी-बड़ी कंपनियों को करोड़ों की सब्सिडी दी जाती है लेकिन गरीबों, किसानों और महिलाओं के लिए सब्सिडी हटा दी जाती है। पहली बार देश के किसानों पर अलग-अलग तरह के कर लगाए गए। ट्रैक्टर, खाद और मशीनरी पर जीएसटी लगाया गया।





किसानों का 72 हजार का कर्ज माफ किया: उन्होंने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार थी तब हमने किसानों का 72 हजार का कर्ज माफ किया। कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारों ने किसानों का कर्ज माफ किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के 10 वर्षों के इस शासनकाल में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 135% बढ़ाया गया था, जबकि भाजपा सरकार में यह मूल्य सिर्फ50% से बढ़ा। हम किसान न्याय की बात करते हैं इसीलिए कांग्रेस पार्टी का सभी किसानों से वादा है कि वह सत्ता में आने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून लागू करेगी।(भाषा)

