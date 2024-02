राहुल गांधी की न्याय यात्रा समय से पहले होगी खत्म, जानें क्यों लिया यह बड़ा फैसला

Arvind Kejriwal and Bhagwant Mann will go to Ayodhya : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के उनके समकक्ष भगवंत मान सोमवार को अयोध्या जाएंगे और राम मंदिर में रामलला के दर्शन करेंगे। आप’ के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रित किया गया था।