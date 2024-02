अमेठी में एक ही दिन मौजूद होंगे राहुल गांधी और स्मृति ईरानी

Rahul Gandhi and Smriti Irani will be present in Amethi on the same day : भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले अमेठी के पूर्व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 19 फरवरी को एक बार फिर अमेठी में एकसाथ मौजूद होंगे। ईरानी 19 फरवरी से अमेठी के चार दिवसीय दौरे पर आ रही हैं और संयोग से उसी दिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत अमेठी पहुंच रहे हैं।

स्मृति ईरानी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को पराजित किया था : ईरानी अपने भाषणों में राहुल गांधी और नेहरू गांधी परिवार की खुलकर आलोचना करती रही हैं। ईरानी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट पर राहुल को पराजित किया था। उसके बाद से अमेठी में वे दोनों संभवतः पहली बार एकसाथ मौजूद होंगे, वह भी एक ही विधानसभा क्षेत्र में।

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के प्रतिनिधि विजय गुप्ता ने बताया कि सांसद स्मृति ईरानी चार दिन अमेठी में रहेंगी। उनके मुताबिक इस दौरान गांवों में वह जन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनेंगी तथा 22 फरवरी को अपने गृह प्रवेश कार्यक्रम में मौजूद रहेगी एवं पूजा-अर्चना करेंगी।

कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी कल ही अमेठी पहुंच रही है। राहुल गांधी अमेठी में रोड शो और जनसभा करेंगे। हालांकि दोनों का आमना-सामना होने की संभावना बहुत कम है क्योंकि राहुल जहां अमेठी में रोड शो और जनसभा करेंगे, वहीं स्मृति ईरानी गांवों में जन संवाद कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी।

मल्लिकार्जुन खरगे भी यात्रा में होंगे शामिल : अमेठी कांग्रेस के मीडिया प्रभारी अनिल सिंह के मुताबिक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के तहत 19 फरवरी को अपराह्न करीब तीन बजे अमेठी की सीमा में प्रवेश करेंगे। अमेठी में कल उनका रात विश्राम का भी कार्यक्रम है। वह अमेठी में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। राहुल के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी उनकी यात्रा में शामिल होने के लिए अमेठी पहुंच रहे हैं।

उधर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के प्रतिनिधि विजय गुप्ता ने बताया कि क्षेत्रीय सांसद भी कल से अमेठी के चार दिवसीय दौरे पर हैं। सबसे अहम बात यह है कि राहुल गांधी की यात्रा जिस अमेठी विधानसभा क्षेत्र के कोहरा ककवा से अमेठी की सीमा में प्रवेश कर रही है, उसी विधानसभा क्षेत्र के भादर में कई जन संवाद कार्यक्रमों में स्मृति ईरानी भी मौजूद रहेंगी।

गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी : अमेठी कांग्रेस के मीडिया प्रभारी सिंह के मुताबिक राहुल की यात्रा अमेठी विधानसभा क्षेत्र की पुलिस लाइन, ककवा ओवर ब्रिज, गांधी चौक, जामा मस्जिद, सागर तिराहा, देवी पाटन और वारामासी, जो अमेठी विधानसभा के हिस्से हैं, से होकर गुजरेगी। सिंह ने बताया कि राहुल गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र के गांधी नगर टोल प्लाजा के पास एक जनसभा को संबोधित करेंगे जिसमें खरगे भी मौजूद रहेंगे। राहुल फुर्सतगंज के अकेलवा मैदान में रात्रि विश्राम करेंगे।

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी 19 फरवरी से अमेठी के चार दिवसीय दौरे पर आ रही हैं। वह अमेठी विधानसभा क्षेत्र के टीकरमाफी, भादर, भावापुर, रतापुर, सोनारी कला, रामगंज, नगर डीह, खाझा और नेवडिया में जन संवाद कार्यक्रम के जरिए सांसद लोगों से मुलाकात करेंगी और उनकी समस्याएं सुनेंगी। (भाषा)

