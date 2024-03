Five people crushed to death by dumper in Jhalawar : राजस्थान के झालावाड़ जिले में पगारिया इलाके में किसी विवाद को लेकर कथित तौर पर डंपर से कुचलकर 2 भाइयों समेत 5 लोगों की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। घटना शनिवार देर रात हुई और मामले के 2 आरोपी अपराध को अंजाम देने के बाद फरार हो गए।