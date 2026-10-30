यूपी MLC चुनाव से BJP के लिए सबक, कट सकते हैं 50% से ज्यादा विधायकों के टिकट

BJP Strategy UP Assembly Elections: उत्तर प्रदेश विधान परिषद (MLC) की 11 सीटों के नतीजों ने आगामी राज्य विधानसभा चुनावों से ठीक पहले भाजपा (BJP) के शीर्ष नेतृत्व को आत्ममंथन पर मजबूर कर दिया है। हालांकि बीजेपी ने 11 में से 6 सीटें जीतकर तकनीकी बढ़त बनाए रखी है, लेकिन वाराणसी, लखनऊ और आगरा जैसे मजबूत गढ़ गंवाने और गोरखपुर में मामूली अंतर से मिली जीत ने साफ कर दिया है कि 2024 के लोकसभा नतीजों के बाद भी मतदाताओं का असंतोष पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।

MLC नतीजों से मिले बड़े संकेत

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रभाव वाले क्षेत्र गोरखपुर में भाजपा की जीत का अंतर महज 307 वोटों का रहा, जो पार्टी के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं है। दरअसल, एमएलसी चुनाव में शिक्षक और स्नातक ही मतदाता होते हैं। इन सीटों पर हार या कड़ा मुकाबला भाजपा के प्रति इस वर्ग की असहजता को दर्शाता है।

PDA का दायरा और 'वैश्य' कार्ड

भाजपा की भावी रणनीति पर क्या पड़ेगा असर?

यूजीसी के सामाजिक समानता नियमों और अन्य प्रशासनिक फैसलों को लेकर उच्च जातियों में पनपे असंतोष को दूर करने के लिए पार्टी को विशेष प्रयास करने होंगे। दरअसल, सवर्णों को भाजपा का कोर वोटर माना जाता है। जेन-जी पीढ़ी विधानसभा चुनावों में पार्टी के खिलाफ नहीं जाए, इसका भी भाजपा संगठन को पूरा ध्यान रखना होगा। जमीनी स्तर पर जनता और कार्यकर्ताओं के बीच की दूरी को कम करने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। हालांकि केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लखनऊ कार्यकारिणी की बैठक में स्पष्ट कर दिया है कि यूपी में भाजपा अंगद का पैर है, उसे कोई हिला नहीं सकता।