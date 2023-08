विपक्षी गठबंधन के पास PM पद के कई विकल्प, BJP के पास केवल एक : उद्धव ठाकरे

Startup Conclave to be held in Kashmir : यदि आप एक उद्यमी हैं और एक दिग्गज बनना चाहते हैं, तो शिल्प की जटिलताओं को जानने के लिए जम्मू और कश्मीर उद्यमिता कॉन्क्लेव आपके लिए सही जगह है। शीर्ष कारोबारी दिग्गज 16 सितंबर को श्रीनगर स्थित एसकेआईसीसी में अपनी तरह के पहले मेगा उद्यमिता सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीनगर आएंगे।