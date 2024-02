गांव की गरीब 12 महिलाओं के बैंक अकाउंट्स से करोड़ों का ट्रांजेक्शन, ED ने भेजा नोटिस

Mallikarjun Kharge got Z Plus security : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) को देशभर में जेड प्लस सुरक्षा प्रदान की है। गृह मंत्रालय ने खरगे पर खतरे की आशंका को देखते हुए इस महीने की शुरुआत में यह फैसला लिया। सीआरपीएफ के कमांडो पूरे देश में खरगे को जेड प्लस सुरक्षा (Z Plus security) प्रदान करेंगे।