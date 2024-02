I always dreamt of being a cop, Deepti Sharma after becoming DSP in UP : जीवन में कैरियर का अलग रास्ता चुनने के बावजूद पेशे को लेकर सपना पूरा करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता लेकिन भारतीय महिला क्रिकेट टीम (Indian Women's Cricket) की All Rounder Deepti Sharma खुशकिस्मत हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस (UP Police) ने DSP बनाया है क्योंकि पुलिस अधिकारी बनना उनके बचपन का सपना था।