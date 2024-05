Weather Update : मणिपुर में बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित, कई इलाके जलमग्न, सैकड़ों घरों में घुसा पानी

Thousands of people affected by floods in Manipur : मणिपुर की इंफाल घाटी में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। इंफाल नदी में उफान से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, सैकड़ों घरों में पानी घुस गया है। इससे हजारों लोग प्रभावित हुए हैं जिन्होंने पास के सामुदायिक भवनों में शरण ली है।

अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंफाल नदी में उफान से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, सैकड़ों घरों में पानी घुस गया है। इससे हजारों लोग प्रभावित हुए हैं जिन्होंने पास के सामुदायिक भवनों में शरण ली है। अधिकारियों ने बताया कि नम्बुल नदी में उफान के कारण इंफाल पश्चिम जिले के कम से कम 86 इलाकों में बाढ़ आ गई है जिनमें खुमान लम्पक, नगरम, सागोलबंद, उरीपोक, केइसामथोंग और पाओना इलाके शामिल हैं।

सैकड़ों घर जलमग्न हो गए : अधिकारी ने कहा, लगातार बारिश के कारण इंफाल पूर्वी जिले के केरांग, खाबम और लैरीएंगबाम लीकाई इलाकों के पास नदी का तटबंध टूट गया है और कई इलाकों में पानी घुस गया है, जिससे सैकड़ों घर जलमग्न हो गए हैं। उन्होंने कहा, इंफाल पूर्वी जिले के हिंगांग और खुरई विधानसभा क्षेत्रों के कई इलाके बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की एक टीम बचाव अभियान का नेतृत्व करने के लिए रात करीब 10 बजे वायुसेना के विशेष विमान से इंफाल पहुंची। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा, कई क्षेत्रों में नदी के किनारों में दरार के कारण कई लोग और पशुधन प्रभावित हुए हैं।

फंसे हुए लोगों को नावों द्वारा सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया : राज्य सरकार के अधिकारी, सुरक्षा और एनडीआरएफ कर्मी और स्थानीय स्वयंसेवकों सहित सभी संबंधित अधिकारी प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। फंसे हुए लोगों को नावों द्वारा सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इस बीच, अधिकारियों ने बताया कि इंफाल और सिलचर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 पर स्थित इरांग बेली पुल नोनी जिले के ताओबाम गांव में ढह गया, जिससे सड़क संपर्क बाधित हो गया है। (भाषा)

Edited By : Chetan Gour