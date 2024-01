मणिपुर में बिजली केंद्र से ईंधन रिसकर जलधाराओं में मिला, लोगों पर खतरा बढ़ा

Congress targeted the government on unemployment : कांग्रेस (Congress) ने गुरुवार को नई दिल्ली (New Delhi) में आरोप लगाया कि गत 10 वर्षों में देश में नौकरियों के अकाल के हालात और भी बदतर हो गए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने साथ ही आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) हर साल 2 करोड़ रोजगार सृजन का अपना वादा पूरा करने में पूरी तरह विफल रहे हैं।