प्रज्वल रेवन्ना ने बेंगलुरु के लिए भरी उड़ान, एयरपोर्ट पर पुलिस की तैयारी

Thousands of people affected by floods in Manipur : मणिपुर की इंफाल घाटी में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। इंफाल नदी में उफान से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, सैकड़ों घरों में पानी घुस गया है। इससे हजारों लोग प्रभावित हुए हैं जिन्होंने पास के सामुदायिक भवनों में शरण ली है।