ऐसे हुआ हादसा, पटरी से उतरी कोरोमंडल और बेंगलुरु-हावड़ा एक्सप्रेस, फिर मालगाड़ी से टकराई

Odisha Train Accident :बालासोर/हावड़ा, ओडिशा के बालासोर जिले में शुक्रवार शाम को कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु-हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन के बेपटरी होने और एक मालगाड़ी के टकराने से यह त्रिपक्षीय रेल हादसा हुआ है। जिसमें अब तक कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई जबकि लगभग 350 लोग घायल हो गये। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि हावड़ा जा रही 12864 बेंगलुरु-हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कई डिब्बे बाहानगा बाजार में पटरी से उतर गए और दूसरी पटरी पर जा गिरे।

उन्होंने कहा, ‘पटरी से उतरे ये डिब्बे 12841 शालीमार-चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकरा गए और इसके डिब्बे भी पलट गए।’ अधिकारी ने कहा कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरने के बाद एक मालगाड़ी से टकरा गए, जिससे मालगाड़ी भी दुर्घटना की चपेट में आ गई।

Major train accident in Odisha; Coromandel Express derails near Bahanaga Station. I pray everyone is safe #Odisha #TrainAccident #CoromandelExpress #TrainAccident



Emergency control room number: HWH - 03326382217

KGP- 8972073925, 9332392339

BLS - 8249591559, 7978418322 pic.twitter.com/rBsEji2Wcr