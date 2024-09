हरियाणा चुनाव में AAP से गठबंधन को लेकर कांग्रेस में खींचतान जारी, लिस्ट का इंतजार और बढ़ा

The tussle continues in Congress over alliance with AAP in Haryana elections : कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) के साथ गठबंधन की संभावना तलाशने के लिए गुरुवार को गहन विचार-विमर्श किया। पार्टी के कुछ नेताओं ने हालांकि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी के साथ किसी गठबंधन पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया जा रहा है और लिस्ट फाइनल की जा रही है।





कांग्रेस नेता कैप्टन अजय सिंह यादव से जब 2024 के हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस-आप गठबंधन की बातचीत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, हरियाणा में आप का कोई आधार नहीं है, और मुझे लगता है कि हम उन्हें वहां क्यों जगह दें? लेकिन अगर कोई मजबूरी है, तो यह आलाकमान को तय करना है कि वे अन्य राज्यों में भी उनके साथ समझौता करना चाहते हैं या नहीं।

यादव ने कहा, मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही तय करेंगे कि हमें गठबंधन करना चाहिए या नहीं। जहां तक ​​मेरी निजी राय है, हरियाणा में कांग्रेस को गठबंधन की जरूरत नहीं है, कांग्रेस की लोकप्रियता चरम पर है। आप कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप को हरियाणा में क्यों घुसने दिया जाना चाहिए।

सिंहदेव ने कहा कि गठबंधन की संभावना पर पिछले दरवाजे से विचार-विमर्श जारी है और इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा, यह दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य होना चाहिए। अगर हम गठबंधन में हैं और हम एक परिवार का हिस्सा हैं, तो परिवार के हर सदस्य को अपनी बात रखने का बराबर अधिकार है और अगर उन्हें (AAP) सहज महसूस होता है, तो हम मिलकर काम करेंगे और अगर नहीं, तो भी हम साथ रहेंगे और हम अपना काम करेंगे।

इससे पहले रोहतक से सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रक्रिया चल रही है और पार्टी प्रणाली एक-एक कदम आगे बढ़ रही है। यह पूछे जाने पर कि पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कब करेगी, उन्होंने कहा, हमें विश्वास है कि नामों की समीक्षा के बाद पार्टी सबसे मजबूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी।

दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, कांग्रेस का गठबंधन हरियाणा की जनता के साथ है। जनता ने मन बना लिया है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। (मनोहर लाल) खट्टर और भाजपा के वरिष्ठ नेता इस बात को जानते हैं। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सदस्य रणदीप सुरजेवाला ने कहा, मुझे टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, पार्टी के भीतर एक प्रक्रिया है, पार्टी के स्क्रीनिंग कमेटी अध्यक्ष और विशेष समिति अपना काम कर रही है। हमें जो कुछ भी कहना था, हमने उनसे कह दिया। इससे आगे बोलना पार्टी के अनुशासन के खिलाफ होगा।

हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आप के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत जारी है और दोनों ओर से कड़ी सौदेबाजी हो रही है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीट पर पांच अक्टूबर को मतदान होगा और मतों की गिनती आठ अक्टूबर को होगी। (इनपुट भाषा)

