संसद की सुरक्षा के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना

Case of lapse in security of Parliament : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि 2001 के हमले की बरसी पर संसद के अंदर सुरक्षा में चूक हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों पर आघात है। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान 2 लोग दर्शक दीर्घा से नीचे कूद गए और कनेस्टर के माध्यम से धुआं फैला दिया। घटना के तुरंत बाद दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया गया।