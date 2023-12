Security breach in Lok Sabha : आखिर क्या था संसद के भीतर-बाहर धुआं स्प्रे कर हंगामा करने वाले युवक-युवतियों का मकसद

Lok Sabha Security Breach : What We Know So Far : संसद की सुरक्षा में बुधवार को बड़ी चूक का मामला सामने आया है। संसद की कार्यवाही के दौरान दो अज्ञात शख्‍स दर्शक दीर्घा से सदन में नेताओं के बीच कूद गए। दोनों ने लोकसभा में मेज़ों पर कूदते-फांदते धुआं स्प्रे कर दिया। मीडिया खबरों के मुताबिक 6 लोगों ने इसकी साजिश रची थी। इसमें 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जबकि 2 फरार हैं।





संसद पर हमले की बरसी के दिए इस चूक से कई सवाल खड़े हुए हैं। इस घटना से ठीक कुछ देर पहले ही संसद भवन के बाहर ट्रांसपोर्ट भवन के सामने भी एक युवक और एक महिला को गैस का छिड़काव कर नारेबाजी करते हुए गिरफ्तार किया गया।

क्या बोला लड़की भाई : इधर मीडिया खबरों के मुताबिक संसद के बाहर से पकड़ी गई एक अभियुक्त नीलम के छोटे भाई ने कहा उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी कि वह दिल्ली गई है हमें जानकारी थी कि वह अपनी पढ़ाई के लिए हिसार में है... वह सोमवार हमसे मिलने आई थी और कल लौटी है।





वह BA, MA, B.Ed, M.Ed, CTET, M.Phil और NET उत्तीर्ण किया है। उन्होंने कई बार बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था और किसानों के विरोध प्रदर्शन में भी भाग लिया था। नीलम हिसार की रहने वाली हैं।

नीलम पकड़ जाने के बाद मीडिया को कहा कि हम किसी संगठन से नहीं हैं। भारत सरकार की तानाशाही के खिलाफ वे आवाज उठा रही हैं।

BJP नेता से जारी हुए पास : इस बीच, संसद में घुसे दोनों युवक सागर शर्मा और मनोरंजन डी. के बारे में अमरोहा के सांसद कुंवर दानिश अली के अनुसार, दोनों युवकों को BJP नेता प्रताप सिन्हा के कार्यालय द्वारा पास जारी किए गए थे।





कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के मुताबिक लोकसभा में कूदे दोनों युवकों के पास आंसूगैस के गोले थे। शून्यकाल के दौरान उनमें से एक शख्स को मेज़ों पर कूदते देखा गया था, जबकि दूसरा युवक पब्लिक गैलरी से लटका देखा गया, और वह आंसूगैस का स्प्रे कर रहा था।