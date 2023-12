संसद पर आतंकी हमले की बरसी पर संसद में कूदा प्रदर्शनकारी

नई दिल्ली। संसद की सुरक्षा में बुधवार को बड़ी चूक का मामला सामने आया है। संसद की कार्यवाही के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति दर्शक दीर्घा से सदन में कूद गया। घटना के बाद संसद 2 बजे तक स्‍थगित कर दी गई है।

Security breach reported inside Lok Sabha as 2 people jumped down from the gallery and reportedly hurled gas-emitting objects.

Visuals:- Few people arrested by the police outside #ParliamentAttack#SecurityBreach pic.twitter.com/cLXQCWE5OL