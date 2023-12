पीएम मोदी ने की संसद हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित

tribute to the martyrs of Parliament attack : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) ने संसद हमले (Parliament attack) के शहीदों को बुधवार को श्रद्धांजलि (tribute) अर्पित की तथा कहा कि उनका साहस और बलिदान देश की स्मृति में हमेशा अंकित रहेगा।

मोदी ने 'एक्स' पर लिखा कि आज हम 2001 में संसद हमले में शहीद हुए बहादुर सुरक्षाकर्मियों को याद करते हैं और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। खतरे का सामना करते हुए उनका साहस और बलिदान हमेशा हमारे देश की स्मृति में अंकित रहेगा। प्रधानमंत्री ने संसद हमले की वर्षगांठ पर संसद भवन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में हिस्सा भी लिया। उन्होंने इस कार्यक्रम से जुड़ी तस्वीरें भी साझा कीं।

गौरतलब है कि 13 दिसंबर 2001 को लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने संसद पर हमला किया था। इस हमले में आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए दिल्ली पुलिस के 5 जवान, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 1 महिला कर्मी और संसद के 2 कर्मी शहीद हुए थे। 1 कर्मचारी और 1 कैमरामैन की भी हमले में मौत हो गई थी।(भाषा)

