मेहुल चोकसी और उसकी पत्नी को SC का बड़ा झटका, धोखाधड़ी का मामला फिर से हुआ शुरू

Anumula Revanth Reddy is the new Chief Minister of Telangana : तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले पार्टी की राज्य के इकाई के अध्यक्ष अनुमूला रेवंत रेड्डी (Anumula Revanth Reddy) प्रदेश के नए मुख्यमंत्री (Chief Minister) होंगे। कांग्रेस नेतृत्व ने रेड्डी को मंगलवार को विधायक दल का नेता बनाने का फैसला सर्वसम्मति से किया। शपथ ग्रहण समारोह 7 दिसंबर को होगा।