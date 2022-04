सूर्य से विपुल सौर चमक निकली, उपग्रह संचार पर पड़ेगा असर

कोलकाता स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान में सीईएसएस के एसोसिएट प्रोफेसर एवं समन्वयक दिब्येंदु नंदी ने कहा, 'सौर मैग्नेटिक सक्रिय क्षेत्र ए आर 12992 से समन्वित सार्वभौमिक समय तीन बजकर 57 मिनट पर एक्स 2.2 श्रेणी की सौर चमक पैदा हुई।'

सौर चमक ऊर्जा का इतना सशक्त उद्गागार है जो रेडियो संचार, इलेक्ट्रिक बिजली ग्रिड, नौवहन सिग्नल पर असर डाल सकता है एवं अंतरिक्षयान एवं अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खतरा पैदा कर सकता है।

इस चमक को एक्स श्रेणी में रखा जाता है जो सबसे तीक्ष्ण चमक है। आंकड़ा इसकी ताकत के बारे में और सूचना उपलब्ध करता है।

US NOAA Space Weather Prediction Center @NWSSWPC Assessment attached. And to our colleagues in NOAA SWPC, it is AR12992; we had flagged it as M/X class flare productive a couple of days back. See thread and earlier alert dated 18 April.https://t.co/PH9roYVtxg