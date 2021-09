पंजाब के नए सीएम हो सकते हैं सुखजिंदर रंधावा, मिला सभी कांग्रेस विधायकों का समर्थन

प्रीतम कोटभाई ने कहा कि सभी विधायकों ने काग्रेस हाईकमान के सामने सुखजिंदर रंधावा का नाम रखा है। वे राज्य के अगले मुख्‍यमंत्री होंगे।

इससे पहले रंधावा ने कहा कि उनकी कभी किसी पद की लालसा नहीं रही है। उन्होंने यह टिप्पणी उस वक्त की है जब उनका नाम भी कांग्रेस विधायक दल के नेता के संभावित दावेदारों में लिया जा रहा है।

Punjab | All MLAs have named for CM before Congress high command, he will become the CM: Pritam Kotbhai, in Chandigarh pic.twitter.com/ISAjIwCrqk