पीएम मोदी आज यूपी को देंगे बड़ी सौगात, 29 लाख किसानों को फायदा, जानिए सरयू नहर परियोजना की खास बातें...

पूर्ववर्ती सरकारों पर कटाक्ष करते हुए मोदी ने कहा कि परियोजना पर काम 1978 में शुरू हुआ था, इसे कभी पूरा नहीं किया गया और उनकी सरकार ने इसे पूरा करने के वास्ते कदम उठाये।

I would be in Balrampur, Uttar Pradesh tomorrow, 11th December for a very special programme- inauguration of the Saryu Nahar National Project. This project will solve irrigation related problems in Eastern and help our hardworking farmers. https://t.co/FiEaGt1qDl

उन्होंने ट्वीट किया, 'आपको जानकर हैरानी होगी कि सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना पर 1978 में काम शुरू हुआ था लेकिन दशकों तक यह परियोजना कभी पूरी नहीं हुई। खर्च बढ़ गया और लोगों की परेशानी भी बढ़ गई। जो परियोजना चार दशक से अधूरी थी, उसे चार साल में पूरा किया गया है।'

You would be shocked to know that work on the began in 1978 but for decades, the project was never completed. Costs increased and so did people’s woes.

A project that was incomplete for four decades has been finished in four years.