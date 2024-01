Weather Updates: Cold wave का कहर, दिल्ली से लेकर पंजाब तक कड़ाके की ठंड

Indian Army is a symbol of the strength of 140 crore countrymen : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath)ने शुक्रवार को सेना के मध्य कमान (Surya Kaman) में आयोजित 3 दिवसीय 'नो योर आर्मी' (Know Your Army) समारोह की शुरुआत की। इस दौरान सिख रेजीमेंट के जवानों ने साहसिक पंजाबी धुनों पर अपने पारंपरिक शौर्य कला का शानदार प्रदर्शन किया।