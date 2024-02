राज्यपाल का ममता सरकार को पत्र, शाहजहां की तत्काल करो गिरफ्तार

Eknath Shinde led Shiv Sena will contest on 18 seats won in 2019 : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना सांसदों के बीच सोमवार को हुई बैठक के बाद पार्टी के एक नेता ने कहा कि वह पिछले लोकसभा चुनावों में राज्य में जीती गई 18 सीट पर चुनाव लड़ने पर दृढ़ है। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीट हैं।