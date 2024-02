संदेशखाली में फिर बवाल, नाराज लोगों ने जलाई शाहजहां के भाई सिराज की संपत्ति

Sandeshkhali news in hindi : पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में संकटग्रस्त संदेशखाली के कुछ हिस्सों में शुक्रवार को सुबह फिर जमकर हंगामा हुआ। स्थानीय लोगों ने इलाके में जबरन जमीन हड़पने एवं महिलाओं का यौन शोषण करने के आरोपी शाहजहां शेख के भाई सिराज की संपत्तियों में आग लगा दी।

लाठियों से लैस प्रदर्शनकारियों ने संदेशखालि के बेलमाजुर इलाके में मछली पकड़ने के एक यार्ड के पास छप्पर वाली संरचनाओं को आग लगा दी और फरार तृणमूल नेता शाहजहां शेख एवं उनके भाई सिराज के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया। यह पता चला है कि जलाई गई संरचना सिराज की थी।

एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि पुलिस ने वर्षों तक कुछ नहीं किया। यही कारण है कि हम अपनी जमीन और सम्मान वापस पाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। बाद में पुलिस इलाके में दाखिल हुई और उसने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की।

इस बीच लॉकेट चटर्जी और अग्निमित्रा पॉल के नेतृत्व में संदेशखाली जा रहे पश्चिम बंगाल भाजपा नेताओं के प्रतिनिधिमंडल को रोक दिया गया है। दोनों नेताओं को हिरासत में लिया गया है।

इससे एक दिन पहले भी प्रदर्शनकारियों ने संदेशखाली के कुछ हिस्सों में प्रदर्शन किए थे। इस दौरान आगजनी की घटनाएं भी हुई थी।

पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया था कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

संदेशखाली में स्थानीय महिलाओं ने शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर जबरदस्ती जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है जिसके बाद से यह स्थान सुर्खियों में है।

