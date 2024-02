शाहजहां शेख के सहयोगियों के आवास पर ED की रेड, 18 दिन से फरार है TMC नेता

SandeshKhali news in hindi : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धोखाधड़ी से जमीन हड़पने के एक पुराने मामले में तृणमूल कांग्रेस के फरार नेता शाहजहां शेख से जुड़े कारोबारियों के आवासों पर शुक्रवार को छापेमारी की। TMC नेता शेख 18 दिन से फरार है।

5 स्‍थानों पर ईडी की छापेमारी : उन्होंने बताया कि ईडी ने हावड़ा, विजयगढ़ और बिराती सहित शहर और उसके आसपास 5 अलग-अलग स्थानों पर शुक्रवार सुबह छापेमारी शुरू की।

अधिकारी ने कहा, 'ये छापेमारी शाहजहां शेख और उसके सहयोगियों के खिलाफ धोखाधड़ी से जमीन हड़पने के एक पुराने मामले से संबंधित है। ये लोग शाहजहां के साथ मछली के कारोबार में शामिल थे। हम कुछ विशिष्ट दस्तावेजों की तलाश कर रहे हैं।'

PDS scam: ED raids nearly six locations in West Bengal linked to absconding TMC leader Sheikh Shahjahan



