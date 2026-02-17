मंगलवार, 17 फ़रवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :लखनऊ , मंगलवार, 17 फ़रवरी 2026 (22:51 IST)

Mohan Bhagwat : हिन्दू 3 बच्चे पैदा करें, RSS प्रमुख मोहन भागवत का बयान, घर वापसी का काम तेज होना चाहिए

Mohan Bhagwat
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने हिन्दुओं की घटती जनसंख्या दर पर कहा कि हिन्दुओं के कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। अभी जनसंख्या दर 2.1 है। यह कम से कम 3 होनी चाहिए। जिस समाज में औसतन तीन से कम बच्चे होते हैं, वह समाज भविष्य में समाप्त हो जाता है। उन्होंने मंगलवार को लखनऊ में कहा कि भारत में रहने वाले मुस्लिम भी हिन्दू हैं, वे कोई अरब से नहीं आए हैं। घर वापसी का काम तेज होना चाहिए।
जो लोग हिन्दू धर्म में लौटें, उनका ध्यान भी हमें रखना होगा। उन्होंने विदेशी शक्तियों से चेताते हुए कहा कि अमेरिका-चीन जैसे देशो में बैठे कुछ लोग हमारी सदभावना के विरुद्ध योजना बना रहे हैं। ऐसी विदेशी शक्तियों से हमें सावधान रहना होगा। एक दूसरे के प्रति अविश्वास समाप्त करना होगा। एक दूसरे दुःख दर्द में शामिल होना होगा।
मोहन भागवत ने कहा कि यूजीसी गाइडलाइन को लेकर किए गए एक प्रश्न के उत्तर में सरसंघचालक जी ने कहा कि कानून सभी को मानना चाहिए। यदि कानून गलत है तो बदलने का उपाय भी है। जातियां झगड़े का कारण नहीं बनना चाहिए। समाज में अपनेपन का भाव होगा तो इस तरह की समस्या नहीं होगी। जो नीचे गिरे हैं, उन्हें झुक कर ऊपर उठाना पड़ेगा। सभी अपने हैं, यह भाव मन में होना चाहिए। संघर्ष से नहीं, समन्वय से दुनिया आगे बढ़ती है। एक को दबाकर दूसरे को खड़ा करने का भाव नहीं होना चाहिए। Edited by : Sudhir Sharma
