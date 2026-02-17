'मैं 2014 में CM बन सकता था' — हिमंता बिसवा सरमा का बड़ा राजनीतिक खुलासा

Himanta Biswa Sarma congress exit story : असम के सीएम हिमंता बिसवा सरमा ने कहा कि 2014 सोनिया गांधी ने उन्हें सीएम बनने के लिए आमंत्रित किया था। इसके बाद राहुल गांधी के एक फोन से सबकुछ बदल गया। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया।

सीएम सरमा ने दावा किया कि उस समय कांग्रेस के 58 विधायकों का समर्थन उनके साथ था और वे मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में थे।





सोनिया गांधी ने उन्हें खुद असम का मुख्यमंत्री बनने के लिए शपथ की तारीख तय करने को कहा था। उन्होंने सोचा था कि वे कामाख्या मंदिर के अंबुबाची मेले के बाद जून 2014 में शपथ लेंगे। हालांकि कई विधायक गौरव गोगोई को असम का मुख्‍यमंत्री बनाना चाहते थे।

हिमंत बिस्व सरमा के अनुसार, उस समय राहुल गांधी अमेरिका में थे और उन्होंने वहां से कांग्रेस नेताओं को फोन किए। इसके बाद पूरा माहौल बदल गया और उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया।

इस घटना से आहत होकर हिमंता बिसवा सरमा ने 2015 में कांग्रेस छोड़ दी और भाजपा में शामिल हो गए। 2021 में भाजपा की सरकार बनने पर वे असम के मुख्‍यमंत्री बने।

edited by : Nrapendra Gupta