Shama Obaid Islam कौन हैं और Bangladesh में Tarique Rahman सरकार से क्यों चर्चाओं में

मीडिया खबरों के अनुसार शमा ओबैद इस्लाम को BNP के कार्यकारी नेतृत्व के करीबी चेहरों में गिना जाता है। तारिक रहमान के विदेश में रहते हुए पार्टी के संगठनात्मक और कूटनीतिक संवाद में उनकी भूमिका को लेकर चर्चा तेज हुई है।





उनकी मां प्रोफेसर शाहेदा ओबैद थीं। बांग्लादेश की सत्तारूढ़ पार्टी Awami League और BNP के बीच राजनीतिक तनाव के माहौल में, शमा ओबैद इस्लाम के बयानों और गतिविधियों को लेकर राजनीतिक बहस बढ़ी है। BNP उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पार्टी की 'मॉडर्न और ग्लोबल' छवि के रूप में पेश करती है।





इसी कारण उनका नाम अक्सर तारिक रहमान की संभावित राजनीतिक रणनीतियों के संदर्भ में जोड़ा जाता है। समय-समय पर विपक्षी नेताओं पर प्रशासनिक कार्रवाई और राजनीतिक मामलों में पूछताछ जैसी घटनाओं के चलते भी उनका नाम सुर्खियों में रहा है। Edited by : Sudhir Sharma