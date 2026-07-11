राम मंदिर ट्रस्ट में अंतरर्कलह, नृपेंद्र मिश्रा बोले- मुझे बैठक में नहीं बुलाया, धर्म सेना प्रमुख का पलटवार- ट्रस्ट नहीं ये गिरोह है

Ayodhya Ram Mandir Conflict: अयोध्या राम मंदिर निर्माण और ट्रस्ट के आंतरिक तालमेल को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा दो दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे। जब मीडिया ने उनसे आगामी 22 जुलाई को दिल्ली में होने वाली ट्रस्ट की अहम बैठक के बारे में सवाल किया, तो वे भड़क गए। उन्होंने कहा कि मुझे इस बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

संतोष दूबे का तीखा हमला

​चोरी पकड़े जाने का डर

यह जो आपसी खींचतान और आक्रोश दिखाई दे रहा है, यह कोई धर्म का काम नहीं है। मुमकिन है कि ट्रस्ट के लोगों ने जो वित्तीय गड़बड़ियां की हैं, वे अब सामने आ रही हैं, जिसके चलते ये लोग झुंझलाहट और गुस्से में हैं। दूबे ने सीधे नृपेंद्र मिश्रा को घेरते हुए आरोप लगाया कि मिश्रा जी निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। मंदिर निर्माण में 40% का कमीशन लेने की बात सामने आई है। उन्हें जनता को जवाब देना चाहिए कि इस खेल में उनका हिस्सा कितना बना? इन लोगों ने मिलकर राम के नाम पर आए धन की खुली लूट की है। इनकी आने वाली पीढ़ियां दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगी कि उन्होंने प्रभु श्रीराम के धन की चोरी की थी?