राज ठाकरे पुणे में करेंगे हनुमान चालीसा, आदित्य ठाकरे बोले- महंगाई का मुद्दा उठाएं

मुंबई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग पर महाराष्‍ट्र की राजनीति गरमा गई। एक ओर उनके पुराने साथी इरफान शेख ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया तो दूसरी तरह बयान से नाराज भतीजे आदित्य ठाकरे ने भी उन्हें लाउड स्पीकर के बजाए महंगाई पर बात करने की सलाह दे दी। इस बीच राज ने पर पुणे में हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया है।

इस बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) ने एक पोस्टर भी जारी किया है, जिसमें राज ठाकरे को हिंदू जननायक के रूप में पेश किया गया है। पोस्टर में हनुमान जी को क्रोध की मुद्रा में दिखाया गया है।



महाराष्‍ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि लाउडस्पीकर हटवाने के बजाय उन्हें (राज ठाकरे को) बढ़ती महंगाई का मुद्दा उठाना चाहिए। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के बारे में बोलना चाहिए। उन्हें हाल के 2-3 वर्षों पर ध्यान देना चाहिए, न कि पिछले 60 साल पर।

Instead of removing loudspeakers (on MNS' Raj Thackeray's mosque remark), one should use the same to speak about rising inflation...One should speak about petrol, diesel or CNG and should notice the recent 2-3 years, not the last 60 years: Maharashtra Minister Aaditya Thackeray pic.twitter.com/Dwg01A6zCR