राहुल गांधी ने किया तंज, UP में डबल इंजन सरकार जंगलराज की गारंटी दलित छात्र की हत्या सबसे वीभत्स उदाहरण

Rahul Gandhi targeted UP government : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने नई दिल्ली में उत्तरप्रदेश (UP) में अपराध की कुछ घटनाओं का उल्लेख करते हुए शुक्रवार को आरोप लगाया कि राज्य में डबल इंजन सरकार जंगलराज (Jungle Raj) की गारंटी है। उन्होंने कहा कि यूपी में दलित छात्र की हत्या (murder of dalit student) सबसे वीभत्स उदाहरण है।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया कि भाजपा और मोदी मीडिया मिल कर कैसे झूठ का कारोबार कर रहे हैं, उत्तरप्रदेश की कानून-व्यवस्था उसका सबसे बड़ा उदाहरण है।





यूपी में खराब कानून व्यवस्था : उन्होंने दावा किया कि कहीं पेड़ से लटके नाबालिग बहनों के शव तो कहीं ईंटों से कुचलकर हत्या की वारदात। कहीं भाजपाइयों द्वारा आईआईटी-बीएचयू कैंपस में सामूहिक दुष्कर्म का दुस्साहस, तो कहीं न्याय न मिलने पर आत्महत्या को मजबूर महिला जज। कांग्रेस नेता ने कहा कि ये उस प्रदेश का हाल है जिसकी कानून-व्यवस्था का गुणगान करते मोदी मीडिया थकता नहीं है।





दलित छात्र की हत्या सबसे वीभत्स उदाहरण : उन्होंने कहा कि हाल ही में रामपुर में आंबेडकर स्मारक की मांग पर 10वीं की परीक्षा देकर लौटते दलित छात्र की हत्या यूपी की जर्जर कानून-व्यवस्था का सबसे वीभत्स उदाहरण है। राहुल गांधी का कहना है कि उत्तरप्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपाई तंत्र और अपराधियों के इस गठबंधन के खिलाफ आज हर जिले, हर तहसील में विरोध प्रदर्शन कर न्याय की आवाज बुलंद करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी मीडिया द्वारा गढ़ी गई झूठी छवि से बाहर निकलकर अब सच्चाई देखने का वक्त है, डबल इंजन सरकार 'जंगलराज की गारंटी' है।(भाषा)

