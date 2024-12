मनुवादी सोच के कारण दलितों और आदिवासियों के साथ हो रही बर्बरता : राहुल गांधी

finance health insurers settled only 82 of claims in 2024 : स्वास्थ्य बीमा कंपनियों ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान दायर कुल दावों में से 15,100 करोड़ रुपए या 12.9 प्रतिशत दावों को खारिज कर दिया।इरडा की 2023-24 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, सामान्य तथा एकल स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के स्वास्थ्य बीमा के तहत मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान कुल 1.17 लाख करोड़ रुपए के दावों में से केवल 83,493.17 करोड़ रुपये या 71.29 प्रतिशत का भुगतान किया गया।