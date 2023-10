कतर में 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा पर ओवैसी नाराज, पीएम मोदी से की मांग?

Qatar Indian Navy Officers : कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को मौत की सजा पर देश की सियासत गरमा गई। इस बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी फैसले पर नाराजगी जताते हुए पीएम मोदी से नौसेना के पूर्व अफसरों को वापस लाने की मांग की।

ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने भाषण के एक पुराने अंश को शेयर करते हुए लिखा कि कतर में फंसे पूर्व नौसेना के अधिकारियों का मुद्दा अगस्त महीने में उन्होंने संसद में उठाया था।

उन्होंने गुरुवार को अपनी पोस्ट में लिखा कि आज उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है। नरेंद्र मोदी दावा करते हैं कि इस्लामिक देश उन्हें कितना प्यार करते हैं। उन्हें चाहिए कि वे हमारे पूर्व नौसेना के अफसरों को वापस लाएं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें फांसी की सजा का सामना करना पड़ा है।

In August, I had raised the issue of our ex-naval officers stuck in #Qatar. Today they have been sentenced to death. @narendramodi has boasted about how much “Islamic countries” love him. He must bring our ex-naval officers back. It’s very unfortunate that they face the death row pic.twitter.com/qvmIff9Tbk