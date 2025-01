'एक देश, एक चुनाव' पर बहस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण : नरेंद्र मोदी

PM Modi speaks with US President Donald Trump days after inauguration event : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार पदभार संभालने के बाद पहली बार उनसे बात की। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 7 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव जीतने के तुरंत बाद ट्रम्प से बात की थी। मीडिया खबरों के मुताबिक बातचीत के दौरान ट्रम्प ने पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक शानदार व्यक्ति बताया और कहा कि पूरी दुनिया उनसे प्यार करती है।