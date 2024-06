T20 वर्ल्ड कप में जीत से खुश हुए पीएम मोदी, टीम इंडिया से कही यह बात

पीएम मोदी ने टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और उनकी टीम को टी 20 वर्ल्ड कप जीतने के फोन किया और उन्हें जीत की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने टीम के कोच राहुल द्रविड़ को भी भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया।

PM Narendra Modi spoke to the Indian Cricket Team on the phone today and congratulated the entire team. He congratulated Rohit Sharma for his splendid captaincy and appreciated his T20 career. He lauded Virat Kohli for his innings in the final as well as his contribution to… pic.twitter.com/hoDgWVt8Cj