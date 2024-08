लाल किले से बांग्लादेश पर क्या बोले पीएम मोदी?

Manish Sisodia's statement regarding the post of Governor : दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को कहा कि राज्यपाल का पद समाप्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह संस्था लोकतंत्र पर बोझ बन गई है और इसकी भूमिका केवल गैर-राजग (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) दलों की सरकारों के कामकाज में बाधा डालना रह गई है।