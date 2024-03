अरुण गोयल के इस्तीफे को लेकर विपक्षी दलों ने पूछा यह सवाल...

More than 1 crore people got Ayushman card in Bihar in 6 days : बिहार सरकार ने 2 मार्च को शुरू किए गए 6 दिवसीय विशेष अभियान के दौरान आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PMJAY) के तहत एक करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए हैं। बिहार सरकार ने राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों को हर साल 5 लाख रुपए तक मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करने का निर्णय लिया है।